إجازة عيد الأضحى 2021.. 5 أيام وتفصلنا عنها 63 يوما

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، زادت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موعد إجازة عيد الأضحى 2021، الذي يتميز باللقاءات الأسرية والأصدقاء، وشراء اللحوم، وإعادة إحياء السنة النبوية بالتضحية والتصدق على الفقراء.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، موعد إجازة عيد الأضحى 2021، طبقًا لقانون 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021

ومن المتوقع أن يوافق موعد إجازة عيد الأضحى 2021، يوم 20 يوليو المقبل، وتسبقه إجازة رسمية يوم 19 يوليو يوم وقفة عرفة، وتعقبه ثلاثة أيام إجازة رسمية الأربعاء والخميس والجمعة أيام 21 22 و23 يوليو، حيث يوافق يوم الجمعة ثورة 23 يوليو.

مواعيد الإجازات الرسمية في 2021

ويحصل العاملون بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على إجازات رسمية بمناسبة الأعياد الدينية أو الأعياد الوطنية والقومية وهي على النحو التالي:

- السبت 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

- الاثنين 3 مايو عيد شم النسيم «أعياد القيامة».

- الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

-الجمعة 14 مايو ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

-السبت 15 مايو ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- الأربعاء 30 يونيو بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

- الاثنين 19 يوليو إجازة يوم وقفة عرفة.

- الثلاثاء 20 يوليو إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 21 يوليو إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 22 يوليو إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 23 يوليو إجازة عيد الأضحى، وثورة 32 يوليو.

- الإثنين 9 أغسطس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- الأربعاء 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات 1973.

- الاثنين 18 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.