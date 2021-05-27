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جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2021 بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
04:24 م | الخميس 27 مايو 2021
محافظ دمياط

محافظ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تحديد موعد عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020-2021 لكافة الفئات، بدءاً من السبت القادم، الموافق 29 مايو الجاري.

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وأوضحت محافظ دمياط أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة بصفة عامة، ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة، على الصحة العامة للطلبة والطلبات بجميع المراحل التعليمية، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أصدرت محافظ دمياط تعليماتها لمديرية التربية والتعليم بعقد الامتحانات في الموعد الذي تم تحديده تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب.

و قامت المديرية بأخذ عدد 6 عينات من القمح المُعد للطحن و دقيق 82% و النخالة و كذلك 15 عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات والاشتراطات الصحية.   

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