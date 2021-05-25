محافظ دمياط تفتتح توسعات مدرسة جمصة شرق الابتدائية بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توسعات مدرسة جمصة شرق الابتدائية المشتركة بمركز كفر البطيخ، بعدد 13 فصلا بإجمالي 24 فصلا بالمدرسة، بتكلفة بلغت 5.493 مليون جنيه، وتفقدت قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وقاعات الأخصائي النفسي والاجتماعي والمصادر وصالة متعددة الأغراض بمبنى المدرسة الذي تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية، وذلك على مساحة 4162 متر مربع.

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وفي سياق متصل، ذكرت محافظ دمياط أنه تم تحقيق جهود كبيرة خلال الفترة الماضية بقطاع التعليم لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والارتقاء بالمنظومة التعليمية، بما يتماشى مع خطة الدولة في هذا الشأن، إذ دخلت 25 مدرسة العام الدراسي الماضي 2020 -2021، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات والإنشاء بإجمالي 386 فصلا، وبتكلفة بلغت 215 مليون جنيه.

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جاء الافتتاح بحضور جيهان حسين، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية، وعادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، ومتولي حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

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