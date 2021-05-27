إحالة شقيقين للمفتي.. قتلا 2 اعترضا على بيع المخدرات بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، بمحكمة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة شقيقين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، بعد اتهامهما، مع آخرين، بقتل شقيقين في دكرنس خلال عام 2014، لأن المجني عليهما اعترضا على جلوس أحد المتهمين أمام بيتهما لبيع المخدرات، فجهز المتهمون أسلحة آلية وسنجة وهجموا على المجني عليهما في بيتهما، وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتهما، وأمرت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة يوم 15 أغسطس القادم للنطق بالحكم مع باقي المتهمين وعددهم اثنين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، في القضية رقم 6642 لسنة 2014 جنايات مركز دكرنس، والمقيدة برقم 160 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة.

وشمل قرار المحكمة إحالة كل من «محمد م. م. ع.»، وشقيقه «محمود م. م. ع.»، يقيمان بقرية «نجير»، مركز دكرنس، إلى مفتي الجمهورية، وحددت المحكمة جلسة 15 أغسطس القادم للنطق بالحكم، وذلك لقيام المتهمين، يوم 15 ديسمبر 2014، بقتل كل من «السمرة السيد رسلان إبراهيم»، شقيقه «عبد الرازق»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء «بندقية آلية، فرد خرطوش، سنجه» وتوجهوا إليهما بمسكنهما الذي أيقنوا سلفاً تواجدهما به، وما أن ظفروا بهما، حتى أطلق المتهم الأول صوبهما عدة أعيرة نارية من سلاح ناري «بندقية آلية» إحرازه، استقرت في أجسادهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتهما، حال إطلاق المتهمين الثاني والثالث أعيرة نارية من سلاح ناري «فرد خرطوش»، وإشهار المتهم الرابع سلاح أبيض «سنجة»، على مسرح الجريمة، للشد من أذرهم وحثهم على إتمام جريمتهم، قاصدين من ذلك قتل المجني عليهما.

وتبين من التحقيقات وجود خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليهما، بسبب معاتبة المجني عليهما لأحد المتهمين لبيعه المواد المخدرة أمام منزلهما، وطلبا منه القيام ببيع ما بحوزته من مخدرات في مكان آخر، فحدثت بينهم مشادة، وفي اليوم التالي أحضر المتهمون السلاح، وأمطروا المجني عليهما بالرصاص فأردوهما قتيلين على الفور.