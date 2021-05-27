متى تنتهى الموجة الحارة في مصر؟.. الأرصاد تجيب

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، متى تنتهى الموجة الحارة فى مصر، حيث أوضح أن الطقس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى الأربعاء المقبل، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 مئوية.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد متى تنتهي الموجة الحارة على مصر، وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصرخلال الأيام المقبلة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تقدمها نقلا عن الأرصاد الجوية، وتنبؤات حالة الطقس على مدار الساعة.

متى تنتهي الموجة الحارة على مصر؟

تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء خلال الأيام المقبلة حيث يكون طقس الجمعة، حارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون طقس السبت والأحد حارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما طقس الاثنين فيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس الثلاثاء يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وتعاود درجات الحرارة في الانخفاض الأربعاء ليسود طقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدًا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة: 34..22

الإسكندرية: 27..19

وادي النطرون: 34..22

طنطا: 34..22

شبين الكوم: 34..22

دمنهور: 35..22

بلطيم: 27..22

مطروح: 27..18

السلوم: 25..19

سيوة: 37..19

بورسعيد: 29..22

دمياط: 28..21

الزقازيق: 36..22

المنصورة: 34..22

الإسماعيلية: 36..19

السويس: 36..20

العريش: 31..19

رفح: 31..20

رأس سدر: 36..21

نخل: 34..17

نويبع: 36..26

طابا: 35..22

كاترين: 31..20

الطور: 34..23

شرم الشيخ: 36..28

الغردقة: 37..25

مرسى علم: 37..26

الفيوم: 36..22

بني سويف: 37..22

المنيا: 37..22

أسيوط: 38..22

سوهاج: 39..23

قنا: 41..23

الأقصر: 42..24

أسوان: 42..24

إدفو: 42..25

أبو سمبل: 40..22

الوادي الجديد: 40..23

شلاتين: 38..26

أبورماد: 37..26

حلايب: 35..27

رأس حدربة: 34..27