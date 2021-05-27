وجيدة أنور: أعداد إصابات كورونا مستقرة.. الدولة عملت اللي عليها

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد لا تزداد في الفترة الأخيرة، داعية في الوقت ذاته إلى الاستمرار في الالتزام بالاشتراطات الوقائية والحصول على التطعيم.

أعداد الإصابات لم تقل لكنها مستقرة

وأضافت أنور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن أعداد الإصابات لم تقل لكنها مستقرة، موضحةً: «القلق من أن بعض المواطنين لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية بالصورة الكافية، وهناك تجمعات وحفلات ومناطق مزدحمة كثيرة».

الخوف من الأماكن المغلقة

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي: «إذا اختلطنا بأشخاص حصلوا على لقاح كورونا فإن الخوف منهم يقل، وكذا الأمر بالنسبة إلى الأماكن المفتوحة، ولو كان المكان مغلقا وفيه عدد كبير من الناس دون ارتداء كمامات أو تهوية ولم يحصل المواطنون على لقاح كورونا فإن عدد الإصابات يزداد، أي أن انتقال العدوى يعتمد على تصرف الشخص وهو الحاكم لنفسه».

الدولة عملت كل إللي تقدر عليه

وأردفت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي: «الدولة عملت كل اللي تقدر عليه، والتصرف دلوقتي للأفراد والمواطنين».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعدما حصلوا على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وجرى تسجيل 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.