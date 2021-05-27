هنا أرض المعارض.. «الوطن» في معايشة داخل أكبر صرح طبي لتلقي لقاح كورونا

عرضت «الوطن» بثا مباشرا من أرض المعارض، خلال معايشة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وكان المكان منظما ومراعى فيه كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولا يستغرق تسجيل دخول أكبر صرح طبي في الشرق الأوسط للحصول على اللقاح لأكثر من دقائق معدودة، ويسع المكان لـ 10 آلاف شخص يوميا، يتم استقبالهم يوميا من الـ9 صباحا حتى 9 مساء، ما عدا يوم الجمعة.

وقالت «موظفة» من ضمن الموظفين الذين يسجلون البيانات الخاصة بدخول الشخص الراغب في تلقي اللقاح، إنه يبدأ بملء بياناته، من أجل تسهيل دخوله للحصول على الجرعة الأولى، ومعرفة حالته الصحية لمعرفة أي نوع من اللقاح الذي يناسبه، لكي يتم تطعيمه به، ثم يخرج بعدها ونعطيه ورقة بموعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبير السعيد، نائب مدير مركز تطعيمات أرض المعارض بمدينة نصر أنه بداية من شهر مايو استقبل المركز الراغبين في تلقي اللقاح من الساعة 9 صباحا حتى التاسعة مساء، عدا يوم الجمعة، كما يمكن للأشخاص الذين اقترب وقت تطعيمهم بحد أقصى 72 يوما، الذهاب للحصول على التطعيم، لافتة إلى وجود ساحات انتظار في أرض المعارض تتسع إلى 500 سيارة، وأماكن مخصصة لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة مع توفير كراسي متحركة لهم، مشيرة إلى أن هناك 96 عيادة و96 فريق عمل، يضم ممرضة ومدخل بيانات وطبيب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشمل توفير مطهرات وتباعد الكراسي.

وأكدت المشرفة على مكان التطعيم أن مكان الانتظار مميكن، وبعدها تبدأ العلاقات العامة في توجيه الشخص الراغب في الحصول على لقاح كورونا إلى المكان المخصص ليحصل على اللقاح.

وأشار مواطن إلى أنه سجل للحصول على اللقاح في المكان، وحصل بعدها على التطعيم بعد 10 دقائق فقط، بينما أوضحت مواطنة أنها حصلت على لقاح سينوفارم لأنها مريضة بالضغط.