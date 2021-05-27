الصحة: تطعيم أصحاب الإعاقات الحركية في المنزل بلقاح كورونا دون أي رسوم

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن المواطنين لا يحصلون على لقاحات كورونا بأسبقية التسجيل، ولكن بخطورة الحالة الصحية، وهو مبدأ أقرته منظمة الصحة العالمية وتطبقه مختلف الدول.

وأضاف «صلاح» خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامي أحمد فايق: «فلو كان لدينا شخص مصاب بـ4 أمراض مزمنة بعد شخص مصاب بمرض، فإن الأولوية تكون له بالرغم من أنه سجل متأخرا عن الشخص المصاب بمرض، والجميع سيتلقون اللقاحات».

وتابع مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، «أن مصابي الإعاقات الحركية يمكنهم التسجيل بطريقة عادية على موقع اللقاحات، ثم يتصلوا بالكول سنتر بعدما ترد إليها رسالة بأن عليه أن يحصل على التطعيم من المركز، لتخبرهم بعدها بأنها غير قادرة على الذهاب إلى هناك، ليبلغ الكول سنتر الوحدة المسؤولة ويتم التواصل مع الحالة تليفونيا لإرسال فريق للتطعيم المنزلي دون أي رسوم».

من جهتها؛ قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن أي شخص قبل أن يحصل على لقاح كورونا، يجب عليه الإجابة عن 11 سؤالا متعلقا بحالته الصحية، للاطمئنان على أن بياناته التي أدخلها على موقع تسجيل طلبات الحصول على اللقاحات منضبطة.

وتابع مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات: «هذه الأسئلة جزء من استمارة الموافقة المستنيرة، حيث تتضمن بعض المعلومات عن اللقاحات، كما يمنع مصابو أعراض الجهاز التنفسي».

وواصلت «عاصم»: «الأولوية للأمراض المزمنة مثل السرطان والكلى والسكر والمناعة، أما بالنسبة إلى الحوامل فإنهن يكن في سن صغير غالبا، وبالتالي فإنه لم يثبت علميا إمكان حصولهن على اللقاح، بالرغم من أن كل اللقاحات فيها نسبة أمان عالية جدا للقاحات، وإلى الآن فالحوامل لا يعتبرن أولوية».