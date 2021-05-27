بالأسماء.. إعلان نتيجة الفائزين في مسابقة شباب المترجمين

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نتيجة مسابقة شباب المترجمين، تحت سن 35 سنة، لأفضل نص مترجم في مجال العلوم الإنسانية إلى اللغة العربية، من إحدى اللغات التالية: «الإنجليزية- الفرنسية- الروسية- الإسبانية- الصينية- العبرية- اليابانية- اليونانية- الإيطالية- الألمانية»، التي تم اقتراحها من خلال لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأعلن الدكتور أنور مغيث -مقرر اللجنة نتيجة المسابقة على النحو التالي:

اللغة الإنجليزية 15000ج (مناصفة):

- مايكل نادر يعقوب: (7500ج)

- محمد صلاح عبد العال (7500ج)

اللغة الأسبانبة:

- هدير خلف محمد (10000ج)

اللغة الصينية:

- أسماء مصطفى السيد (5000ج)

اللغة الروسية:

- يوسف نبيل بساليوس (4000ج)

اللغة الفرنسية:

- مصطفى عبدالراضي (4000ج)

اللغة الإيطالية:

- أحمد محمد أحمد إمام (3000ج)

اللغة العبرية:

- إبراهيم سعد عبدالعزيز (3000ج)

اللغة الألمانية:

- دينا مصطفى محمد (2000ج)

اللغة اليونانية:

- تسنيم خالد السيد (2000ج)

اللغة الألمانية:

- حجبت

وكان المجلس الأعلى للثقافة، أعلن سابقًا إقامة المسابقة، إنطلاقًا من دور وزارة الثقافة، في تشجيع حركة الترجمة ودعم ورعاية الباحثين والمبدعين الشباب بشكل عام، والمشتغلين في حقل الترجمة على وجه الخصوص.

وخصص المجلس جوائز بقيمة إجمالية 30 ألف جنيه بالإضافة إلى مشاركة المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في إهداء الفائزين مجموعات من الكتب المترجمة؛ ونظرًا لتلقي المجلس عدد كبير من الترجمات المتميزة جدًا في اللغات المتعددة، قرر المجلس زيادة قيمة الجوائز لتصبح 48000 جنيه.

وتمنح الجوائز لأفضل نص مترجم في مجال العلوم الإنسانية إلى اللغة العربية من إحدى اللغات التالية:(الإنجليزية - الفرنسية -الروسية- الإسبانية - الصينية - العبرية - اليابانية- اليونانية - الإيطالية- الألمانية)، واستعان المجلس بعدد كبير من المترجمين المتخصصين في مجال كل لغة لفحص وتحكيم الأعمال المتقدمة للمسابقة، وسوف يقيم المجلس حفل بمشاركة أعضاء لجنة الترجمة لتكريم الفائزين في المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم على أن يعلن موعد الحفل في وقت لاحق وبعد انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.