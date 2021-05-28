قطار محمل بـ 1317 طن قمح يغادر ميناء دمياط متجها لصوامع شبرا

ميناء سفاجا يستقبل 30 ألف طن ألمونيوم وتداول 7 سفن بموانئ البحر الأحمر

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9260 طنا تشمل 5680 طن فوسفات، و80 طن يوريا و3500 طن علف بنجر.

بـ65 ألف طن.. ناقلة الغاز اليونانية تغادر ميناء دمياط متجهة إلى الهند

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44619 طن تشمل: 4730 طن ابلاكاش، و7200 طن خردة، و1428 طن خشب زان، و25519 طن ذرة، و5000 طن قمح، و742 طن حديد صاج.

«نقل» النواب توافق على موازنه هيئة ميناء دمياط بقيمة 7.701 مليار جنيه

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 582 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وخرشوف وبسلة وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وبرسيم وريحان وزيتون وفول)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وإيطاليا ونيوزيلاندا وسنغافورة وإلمانيا والصين ومالطا وإسبانيا وفيتنام وسلوفينيا والهند.

الحكومة تنفي تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 448 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179099 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69199 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1317 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا وقطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ 21 حاوية 40 قدما، قادما من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4116 شاحنة.