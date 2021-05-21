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الإسعاف المصرية تنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج «صور»

كتب:

حسام حربى
06:09 م | الجمعة 21 مايو 2021
بالصور .. الاسعاف المصرية تنقل المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج

بالصور .. الاسعاف المصرية تنقل المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج

حصلت «الوطن» على صور لنقل الإسعاف المصرية للجرحى والمصابين للفلسطينيين داخل معبر رفح، اليوم، وذلك لتلقي العلاج اللازم وتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني على إثر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للإخوة الأشقاء.

وكانت «الوطن» قد نشر أول صور للقافلة التي نظمتها القوى السياسية والتي تتضمن عددًا من الأحزاب المصرية ومنها «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن»، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني، واحتوت القافلة على مستلزمات طبية وغذائية ومواد تموينية.

 

ويرافق القافلة التي وصلت إلى ميناء رفح اليوم، 30 نائبًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  ومنهم أعضاء من «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن» فضلًا عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

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