مصرع ميكانيكي سقطت عليه سيارة أثناء إصلاحها في الغردقة

لقي ميكانيكي مصرعه متأثرا بإصابته أسفل سيارة كان يقوم بتصليحها وسقطت عليه بإحدى الورش الكائنة بشارع السلام وسط مدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية، بمصرع محمد عادل، 25 عامًا، من مدينة المنصورة ويعمل ميكانيكي بشارع السلام وسط مدينة الغردقة، أسفل سيارة أثناء إصلاحها.

تم نقله الجثة إلى مشرحة مستشفي الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات وتم تحرير محضرا بالواقعة.

فيما طلبت نيابة الغردقة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما أكد مصدر طبي بأن الميكانيكي محمد عادل وصل إلى المستشفى جثة هامدة نتيجة سقوط السيارة عليه أثناء إصلاحها.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية تجديد حبس 18 متهما، 15 يوم علي ذمة التحقيقات في واقعة الاستيلاء على شقق سكنية ملك الدولة بمساكن الروضة بمنطقة الشيخ شحات بمدينة الغردقة و ذلك بالقوة بنظام وضع اليد وبدون وجه حق وإحداث تلفيات والتعدي على المال العام وجارى التحقيقات.