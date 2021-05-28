بينهم طالبان.. غرق 3 أشخاص بأسيوط خلال أسبوع

شهدت محافظة أسيوط، خلال الأسبوع الماضي، العديد من حوادث الغرق كان آخرها حادثي غرق طالبين أثناء استحمامهما بمياه الترعة الإبراهيمية ومياه نهر النيل بمدينة أسيوط، ولا يزال أحدهما جارٍ البحث عنه بواسطة فرق الإنقاذ النهري.

الحادث الأول وقع يوم الأحد الماضى بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه الترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى بني قرة، التابع لمركز القوصية في محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص غريق طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أسفل كوبري بني قرة، وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى عبدالرحمن عبد الله أحمد، 17 سنة، مقيم بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت المحافظة اليوم غرق طالبين أحدهما فى كلية الصيدلة بجامعة أسيوط وآخر فى المدرسة الإعدادية مصرعهما غرقا في حادثيّ غرق منفصلين، أثناء قيامهما بالاستحمام فى مياه الترعة الإبراهيمية ونهر النيل بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارين من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، الأول يفيد بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بحالة غرق خلف مسجد الصفوة بالوليدية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإنقاذ النهرى والإسعاف جرى أنتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهرى وبالمعاينة والفحص تبين أن الغريق يدعى «عمر أشرف سعداوي»، 20 سنة، من محافظة البحيرة، طالب بكلية صيدلة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن أسيوط الإخطارالثانى من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد بوجود حالة غرق أمام كوبرى 25 يناير دائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين أن الغريق يدعى «سيف محمدعبد المحسن»، 15 سنة طالب بالإعدادية ومقيم بحى غرب دائرة قسم أول.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق من مباحث القسم أنه حال قيام الغريق بالاستحمام فى الترعة وصل لمنطقة غويطة وحدث الغرق، وجاري البحث عن الجثة بمعرفة الانقاذ النهرى وتحرير المحضر اللازم لإستكمال الإجراءات القانونية؟