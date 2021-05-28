عاجل.. تحديد هوية صاحب فيديو الفعل الفاضح في حلوان

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن في القاهرة توصلت إلى هوية المتهم بارتكاب الفعل الفاضح في مدينة حلوان، والذي ظهر في فيديو وصور التقطها له عدد من السيدات، أثناء تحرشه بهن حتى ينال عقابه القانوني.

فيديو الجريمة

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن رصدت صورا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة فيسبوك، تظر الشاب يقف بجانب سيارته الميكروباص ويخلع بنطلونه أمام السيدات، بعد ارتكابه الفعل الفاضح.

ضحية المتحرش تروي كواليس الموقف

وكتبت إحدى السيدات، أنها تمكنت من تصوير الشاب بالفيديو والصور وقت التحرش بها بالقرب من مسجد مراغي في حلوان، وقالت: "كنا واقفين في الشارع عادي وفجأة جه بني آدم مش كويس وقف قدامنا واتضح أنه إنسان غريب وعمل تصرفات غريبة".

وأضافت السيدة، أن تحتفظ بفيديو الجريمة والصور، وسوف تصل إلى المسؤولين حتى ينال المتهم عقابه، رافضة وصف هذا الشخص بأنه مريض نفسيًا.

وجرى مشاركة منشور المجني عليها، بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن طلبت من الفتيات أن يشاركه البوست على نطاق واسع حتى يصل إلى أجهزة الأمن وتلقي القبض عليه.