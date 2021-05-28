التقرير الطبي للمشتبه في إصابته بالفطر الأسود بالغربية «صور»

وجهت أسرة المواطن المشتبه في إصابته بالفطر الأسود بقرية سندسيس في مركز المحلة نداءً للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة نظرا لغلاء تكاليف عمليات ومصروفات علاجه.

وتنشر «الوطن»، صورة المشتبه في إصابته بالفطر الأسود «نصر علي المتولي»، 47 سنة، بعد أن أثبت التقرير الطبي والأشعة المقطعية إصابته بكسر في قاع العين اليمني بالجمجمة بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المحلة الكبري .

في المقابل نفى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تلقي غرفة العمليات والطوارئ بديوان المديرية أي شكاوى رسمية متعلق بظهور أعراض إصابة بالفطر الأسود حتي تلك اللحظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التقارير التي قدمتها أسره المواطن لا تشير إلي اصابته بالفطر ولكنها تكشف عن مواطن يعاني من إصابه بالعين وكسر بقاع الجمجمة ولذا تم التنسيق مع طوارىء مستشفي طنطا الجامعي لإسعافه وتوفير سبل الرعاية الطبية له نظرا لانشغال طواقم الطبية من أعضاء الجيش الأبيض بكافة المستشفيات بأقسام العزل.

وأشار وكيل الصحة بالغربية أن أبواب أقسام العزل بمستشفيات العامة والصدر والحميات مفتوحه لكل الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

صحة الغربية: الفطر الأسود مرض مناعي ظهر قبل كورونا

وكشف وكيل الصحة بالغربية أن الفطر الأسود قد يصيب من يعاني من نقص المناعه وتعد ظاهرة طبيعية انتشرت كالفطريات في النبات باسم رأس المسمار الأسود قبل ظهور أعراض الوباء العالمي كوروناز.

وتابع: «مستشفيات الغربية خالية من أي إصابات بالفطر الأسود وحال ظهور أي إصابات لا قدر الله سنراعي الله في عملنا ونقدم الخدمه والرعاية الصحية الكاملة».

وأهاب وكيل الصحة بالمواطنين ضرورة تحري الدقه والإلتزام بكافة الإرشادات الصحية والإجراءات الإحترازية للوقاية من أخطار التعرض للإصابة بالفطر بمختلف أنواعه وكورونا .

وأكد وكيل الوزارة بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.