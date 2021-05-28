وفاة 3 أطباء في الدقهلية بفيروس كورونا خلال أسبوع.. 80 شهيدا

فقدت نقابة الأطباء بالدقهلية 3 أطباء خلال أسبوع واحد وأدرجت الرابع في لوحة أطباء الشرف، بعد وفاتهم متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الأطباء الذين توفوا في الدقهلية منذ بدء جائحة كورونا إلى 80 طبيبا، من المسجلين في نقابة الدقهلية.

3 أطباء توفوا خلال أسبوع

وتوفي خلال الأسبوع الجاري الدكتور عصام القدوسي استشاري الجراحة ابن مدينة المنزلة، بمستشفي قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، والدكتور نعيم أبو العيلة، رئيس قسم الصدر بمستشفى المنزلة العام، أثناء علاجه بمستشفى صدر المنصورة، والدكتور محمد الداوودي، استشاري طب الأطفال بالمعاش والذي توفي بعزل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد معاناة من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي إدراج الدكتور ايميل فايز متياس، أستاذ الفسيولوجيا بكلية طب المنصورة الذي توفي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة في شهر ديسمبر الماضي وأدرجته النقابة بعد تقديم المستندات اللازمة لذلك.

«الشحات»: وصلنا إلي 80 شهيد

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة في الدقهلية وحدها وصل إلي 80 طبيبا على مدار عام ونصف تقريبا، وحتى لا ننسى هؤلاء الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يعالجون مرضاهم فقد تم عمل لوحة أطباء الواجب والتي تضم أسماء وصور جميع الذين توفوا في الجائحة منذ بدايتها إلي الآن وتم وضعها في مدخل النقابة لنؤكد على دورهم الهام والفعال، وأننا لا ننسى أبدا زملائنا.

الأوراق المطلوبة لضم طبيب توفي بكورونا

وأضاف الشحات لـ«الوطن»، أن أسرة الطبيب المتوفى بفيروس كورونا، عليها أن تتقدم بمجموعة من الطلبات منها: تقرير طبي معتمد من المستشفى التي توفي بها، أو تقرير الأشعة المقطعية ونتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا إن وجدت، وصورة من شهادة الوفاة، موضحا أنه بعد التأكد من كل هذه الإجراءات يتم إضافة الطبيب المتوفي إلي قائمة الشرف لشهداء فيروس كورونا.

وأشار إلي أنه تم ضم الدكتور ايميل فايز متياس، أستاذ الفسيولوجي بكلية طب المنصورة، ليكون الشهيد رقم 79 ، بعد 6 شهور من وفاته، كما أنه سبق وأن تم اعتماد وفاة الدكتور شوقي عزيز صليب استشاري، بمستشفى حميات المنصورة سابقا، ضمن المتوفين بكورونا بعد 82 يوما من وفاته بالفيروس بعد أن تقدمت أسرته بما يؤكد وفاته متأثرا بفيروس كورونا، وأصبح الشهيد رقم 66 بين أطباء الدقهلية، وكذلك الدكتور عبد الله علي منصور، استشاري النسا والتوليد بالتأمين الصحي بالمطرية بعد وفاته بمستشفى صدر دمياط متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 13 فبراير الماضي وأصبح الشهيد رقم 65 في قائمة الشرف لشهداء الواجب.