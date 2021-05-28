منها تغيير نوع ولون السيارة.. إجراءات جديدة بمبادرة إحلال السيارات

تشهد المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات دعما كبيرة من أجهزة الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية، حيث تسعى الدولة إلى نشر السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

مبادرة إحلال السيارات تشجع المنتج المحلى

مبادرة إحلال السيارات تعمل على تشجيع المنتج المحلى، وتساهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.

«الوطن» ترصد 6 إجراءات جديدة للمالية بشأن المبادرة

1- دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة.

2- السماح للمحافظات غير المشتركة، بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعى وساحات التخريد.

3- السماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال الموقع الإلكترونى وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات.

4- السماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة.

5- تم تخصيص فريق من الدعم الفنى بالتنسيق مع شركة e-finance لحل كل المشكلات التقنية والفنية التى قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكترونى لهذه المبادرة الرئاسية.

6- السماح بقبول أى شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوى سياراتها 45٪ مكونًا محليًا.

٤٠ ألف «طلب إحلال» مستوفٍ للشروط والبيانات

وقال طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن هناك 40 ألف «طلب إحلال» مستوفٍ للشروط والبيانات، حيث ​يتم تلقى استفسارات المواطنين بكل اهتمام من خلال فريق الدعم الفنى، عبر الخط الساخن: 15707، وعرض الاقتراحات على الجهات المسئولة عن المبادرة.