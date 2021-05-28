10 إجراءات وقائية بالمنشآت الصحية لتجنب الإصابة بالفطر الأسود

مع بداية شهر مايو الجاري، بدأ الأطباء في الهند دق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بمرض «الفطر الاسود»، سواء بين المصابين من مرضى فيروس كورونا، أو المتعافين منه مؤخرا، نتيجة ضعف الجهاز المناعي.

فيما سادت حالة من القلق، مع بداية ظهور الفطر الأسود بمحافظة الفيوم منذ أيام، حيث أصيبت سيدة في الـ69 من عمرها، وتدهورت حالتها بصورة كبيرة حتى فقدت البصر، ما أدى إلى بحث الكثيرين عن طرق الوقاية لتجنب الإصابة بعدوى الفطر الأسود.

وكشفت تقرير صادر عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بشأن طرق الوقاية التي يجب أن تتبع في المنشآت الصحية لتلافي الإصابة، والتي جاءت بنحو:

1. غسل الأيدي بين كل مريض وآخر طبقا لطبيعة الإجراء الطبي المتخذ.

2. ارتداء الواقيات الشخصية تبعا لتقيم المخاطر.

3.اتباع أساليب العمل المناسبة لمنع العدوي.

4.إعادة معالجة الآلات والأدوات طبقا لاشتراطات مكافحة العدوي.

5.تنظيف تطهير البيئة المحيطة بطريقة مناسبة لمنع انتقال العدوي.

6. التعامل الصحيح مع المفروشات والمنسوجات.

7.التعامل الصحيح مع النفايات الخطرة .

8. التعامل السليم مع فلاتر التكيفات بالتنظيف والتطهير الدوري.

9. الالتزام باستخدام الماء المعقم في مرطبات الأكسجين والعناية بالفم لمرضي الرعاية المركزة.

10. وفى حال تأكد إصابة أحد المرضي ووجوده في محيط مرضي أخيرين منقوصي المناعة فيجب حينئذ تطبيق احتياطات التلامس، لمنع انتقال المرض من المريض المصاب إلى مرضي مجاورين منقوصي المناعة.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

وتطرق التقرير إلى الحديث عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، حيث تظهر الإصابات عادة في بعض مرضى العناية المركزة، والأشخاص الذين يستخدمون مضادات حيوية لفترات طويلة، أو الأدوية المثبطة للمناعة والمعالجة للأورام.

وايضا مع المصابين بأمراض نقص المناعة مثل الإيدز، والمرضى المعرضين للأدوية المثبطة للمناعة أو المضادات الحيوية، ومرضى السكر غير المنتظم، ومرضى الأورام.