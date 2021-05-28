مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية.. العجمي والحميات أبرزها

مع تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة من الوباء، يبحث المستخدمون عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتامعي المختلفة عن مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية، حيث يرغب الكثيرون في الذهاب للمستشفيات خاصة حال شعورهم باعراض فيروس كورونا، المتمثلة في الحمى والسعال والإسهال وفقدان الشم والتذوق، والتهاب الحلق والصداع، وضيق التنفس.

«الوطن»، تنشر قائمة مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية، وذلك في ضوء الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية.. العجمي الأهم

في عام 2020، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تخصيص مستشفى العجمي المركزي، ليكون أول مستشفى متخصص في عزل مصابي فيروس كورونا في محافظة الإسكندرية، وظل المستشفى ضمن قائمة مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية لوقت قريب، كما جرى تخصيص غرفة به قبل ساعات لعزل المصابين بعدوى مرض الفطر الأسود، وذلك بعد ظهور حالات إصابة به في بعض محافظات مصر .

الجمهورية ضمن مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية

بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخصيص 12 مستشفى ضمن مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية، بينها مستشفى الجمهورية العام، مستشفى أبو قير التخصصي، مستشفى كرموز، مستشفى جمال عبدالناصر، مستشفى العامرية العام، مستشفى أبو قير العام في طوسون ، مستشفى صدر المعمورة، مستشفى برج العرب المركزي، مستشفى الحميات بالإسكندرية، مستشفى صدر كوم الشقافة، ، مستشفى رأس التين العام، مستشفى جمال حماده.

مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية.. استقبال وفرز وعزل

ووفقا لوزارة الصحة، فإن مستشفيات علاج كورونا بالإسكندرية، تستقبل المواطنين في العيادات التنفسية بها، لفحصهم حال ظهور أعراض عليهم، ثم تقوم بفرز الحالات وحجز المشتيه بإصابتهم والتي تظهر عليهم أعراض متوسطة، كما يجرى توجيه المصابين بأعراض بسيطة إلى العزل المنزلي، كما يجرى تحويل المصابين التي أثبتت نتائج تحليل الـpcr، إيجابية نتائجهم إلى مستشفيات العزل لعلاجهم.

مستشفيات لعلاج كورونا بالإسكندرية.. أكثر من 1200 سريرا

ووفق بيان سابق لوزارة الصحة والسكان، فإن مستشفيات علاج كورونا بالإسكندرية تضم أكثر من 1239 سريرا بينها نحو 874 سريرا في الأقسام الداخلية وأكثر من 365 سريرا في غرف الرعاية المركزة، ونحو 178 جهازا للتنفس الصناعي، جميعها تقدم الخدمات لمصابي فيروس كورونا.