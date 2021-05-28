أحمد الفيشاوى: بطلت اشتغل دراما بسبب نصيحة والدى

كشف الفنان أحمد الفيشاوى، عن سبب بعده عن الدراما خلال الفترة الحالية والتركيز على الأعمال السينمائية، قائلا: «بالفعل فأنا متعمد خلال هذه الفترة الابتعاد عن الدراما والتركيز فقط على الأعمال السينمائية، وأن أحد الأسباب الحقيقية وراء ابتعادى عن الدراما هو نصيحة والدى الراحل الفنان فاروق الفيشاوى».

وأضاف الفيشاوى في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نصيحة والدى الفنان فاروق الفيشاوى قالهالى قبل ميموت قالى السينما هيا التاريخ»، وتابع: «وقالى كمان طول منتا بيتعرض عليك أفلام حلوة وافق عليها واعملها، ومتضيعش فرصة انك تعمل فيلم حلو أو فيلمين فى السنة علشان خاطر الدراما».

يشار إلى أن الفنان أحمد الفيشاوى يعيش فترة نشاط فنى خلال الفترة الحالية، حيث أنه يشارك فى عدد من الأعمال السينمائية.

مسلسل بدون ذكر أسماء

يذكر أن أخر الأعمال الدرامية التى شارك بها الفنان أحمد الفيشاوى هو مسلسل «بدون ذكر أسماء» والذي شارك فيه بجانب روبي وحورية فرغلى وعبد العزيز مخيون ووليد فواز ومحمد فراج وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

فيلم ريتسا

أما على صعيد السينما فيواصل الفنان أحمد الفيشاوى تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد «ريتسا» والذي يشارك فيه بجانب محمود حميدة وعائشة بن أحمد وكارولين عزمى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسرى.