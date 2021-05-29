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حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | السبت 29 مايو 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بخوفه وقلقه الشديد باستمرار على المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمنحك يوما مناسبا لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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