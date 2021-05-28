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حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 28 مايو 2021
برج القوس

برج القوس

يتصف أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تكون هناك مسائل مالية ومهنية يجب أن تتابعها بحذر وعناية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد والشمس بمواجهة برجك، وقد يبطئ ذلك من حركتك أو تتشوش علاقتك بالبعض وعليك أن تصبر.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

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