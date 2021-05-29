حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بشخصيته المتناقضة، كما أنه لا يتقبل نصائح الآخرين بشكل كبير، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة وادرس جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من العدوى.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.