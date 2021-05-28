تشغيل تجريبي للنافورة الراقصة في حديقة الميريلاند

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تشغيل تجريبي للبحيرة والنافورة الراقصة بحديقة الميريلاند بمصر الجديدة في الجزء الاستثماري من الحديقة والذي تنفذه شركة ماجيك دريم، مؤكدا على أنه سبق تطوير وافتتاح المرحلة الأولى من الحديقة وتشمل المرحلة الثانية البحيرة ونافورة راقصة ومطاعم ومجمع سينمات وجراج أسفل الإنشاءات لخدمة رواد الحديقة، وجارٍ التنفيذ تحت إشراف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومحافظة القاهرة وسيتم الافتتاح قريبا، وذلك ضمن المشروعات وأعمال التطوير التي تشهدها محافظة القاهرة خلال الفترة الراهنة وإحداث طفرة في مجال الطرق والمحاور للحد من الزحان وإنهاء الأزمات المرورية.

استمرار إزالة التعارضات في محور مسطرد

من ناحية أخرى، أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، في تصريحات استمرار أعمال إزالة التعارضات في محور المستشار عدلي منصور - مسطرد، وصرف التعويضات المقررة للسكان لتنفيذ أعمال توسعة المحور والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي يبلغ طوله 16 كيلو متر من محطة عدلي منصور وجوزيف تيتو ثم جسر السويس، والربط مع محور الفريق العرابي بالسلام و6 أكتوبر وشارع المشروع بالمطرية ومسطرد والربط مع طريق بنها الحر.

وأشار إلى أن هذا المحور يخدم سكان أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية للحد من الزحام المروري وإحداث انسياب مروري في الحركة، مؤكدا على استمرار أعمال المتابعة والزيارات الميدانية اليومية للموقع للوقوف على آخر المستجدات وإزالة أي عراقيل أولا بأول.

محافظ القاهرة يثمن دور الدعاة

من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الدعاة وأئمة المساجد هم خير سفراء لنشر الدين المعتدل الصحيح ودورهم عظيم في تعريف الناس بسماحة دينهم الحنيف مثمنًا جهود قيادات وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات تساعد في عودة المسجد لدوره المجتمعي في تقديم منهج الدعوة الإسلامية الإصلاحي المستنير بعيدًا عن الأفكار والمفاهيم الخاطئة المتطرفة.