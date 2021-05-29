حظك اليوم السبت 29-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة حظ البرج التابع لهم سواء كان هوائي أو ترابي أو مائي أو ناري، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر والمريخ في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك بالصبر والمرونة إذا أردت أن تخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع المريخ في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد ببرجك يحسنان طاقتك العاطفية وقد تعيش وقتا هانئا مع الأحباب والأصدقاء، بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة وادرس جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من العدوى.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك وأن تتبع نظاما صحيا، واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما، ولا تعلن خططك وأخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمنحك يوما مناسبا لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان رياض القصبجي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وينفعك ذلك في إنجاز أعمالك وتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بأشخاص يهمونك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات أو اتصالات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وتراجع جيدا خطواتك وأن تبدي انضباطا في نفقاتك تجنبا للخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تكون لبقا واعتن بأقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون يقظا وحذرا، وأن تحترس من النصب والاحتيال واعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تحمي نفسك من العدوى ولا تتبرع بالحديث عن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال ويساعدك أن تحصل على مساندة من زملاء أو رؤساء في العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم تعلن عن مشاعرك وأفكارك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.