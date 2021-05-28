طبيب بالولايات المتحدة يعدد أسباب انتشار الفطريات في الهند

قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الفطريات موجودة في الكون وحولنا دائما، ولكنها لا تسبب أمراضًا إلا لو أصبح هناك فرق بين ميزانها وميزان الجسم الخاص بالإنسان.

وأضاف خضر: «لو الجسم تعرض لكمية فطريات عالية أو ضعف المناعة لجسم الإنسان وبالتالي تسبب العدوى، فما حدث في الهند وانتشار الفطريات خاصة الفطر الأسود، يرجع لعدد من الأسباب، تتمثل في أن الهند تحتل المرتبة الثانية في مرضى السكر 77 مليون مريض سكر، الأمر الثاني، يتمثل قي تعاملهم مع أزمة كورونا في استخدام الكرتيزون بنسب عالية مع المرضى، الأمر الثالث يتمثل في عدم الاهتمام بنظافة للأدوات الطبية المستخدمة حالياً مع المرضى».

وأوضح أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفطريات تزيد وتتكاثر في الأماكن الرطبة، وبالتالي لو أن المستشفيات لم تقم بنظافة الأدوات الطبية مع وجود الرطوبة، ستزيد نسبة الفطريات والطحالب، مشيراً إلى أن كل هذه الأسباب مع ضعف مناعة المريض والسكر والكرتيزون، تعرض العديد من المرضى للطحالب، وحدثت العدوى بمرض الفطر الأسود، مضيفًا أن فيروس كورونا لم يغير طبيعة الطحالب ولكن أصبح سبباً في زيادة خطر مريض الكوفيد بالطحالب.

أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي: يجب الالتزام بالكمامة

وناشد أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمرض لتجنب الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية والمشرويات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة، فضلاً عن ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة المخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور عبد الهادي خضر، على ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالمرض.