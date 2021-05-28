بعد ظهور أول مريض بالفطر الأسود.. أربع محافظات في قائمة الإصابة

الفطر الأسود، كلمتان أثارتا الرعب في أنحاء العالم، بعد ظهور حالات إصابة بالفطر الأسود في الهند، لينتقل بعدها إلى عدة دول، حيث يصيب الفطر الأسود نحو 50 % من مرضى كورونا في الهند، وفق تصريحات الوزير الملحق بوزارة الصحة الهندية، «لاف أغرافال»، بينما أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بيانًا أكدت فيه ظهور حالات إصابة بالفطر الأسود، وأعلنت عن ثلاث محافظات ضمن قائمة الإصابة دون تحديد هوية تلك المحافظات، وهناك محافظة لم تعلنها الوزارة.

«الوطن»، تستعرض أربع محافظات في قائمة الإصابة بالفطر الأسود، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

الغربية ضمن محافظات الإصابة بالفطر الأسود

استقبلت اليوم الجمعة، مستشفيات جامعة طنطا، حالة إصابة بالفطر الأسود، لمواطن أربعيني من مدينة المحلة، لتقرر إدارة عيادة الأنف والأذن بالمستشفى حجزه بالرعاية المركزة عقب ظهور أعراض الإصابة بالفطر الأسود عليه، وأكد التقرير الطبي للمريض «نصر متولي»، 47 عامًا، ظهور فطريات سوداء اللون وقشور بمحيط العين والأنف، ما استلزم حجزه بالعناية المركزة لحين استكمال الفحوصات الطبية الخاصة به.

وفي وقت سابق، نفى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، ظهور حالات إصابة بالفطر الأسود، بين مصابي فيروس كورونا المحجوزين بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والحميات والصدر.

ظهور أول إصابة بالفطر الأسود في الفيوم

بينما ظهرت أول إصابة بالفطر الأسود في الفيوم، منذ أيام، وأعلن طبيب بأحد المستشفيات إصابة سيدة مسنة بالفطر الأسود، حتى فقدت بصرها، وأصبحت طريحة الفراش، بعد الذهاب لعدة مستشفيات حتى تم اكتشاف إصابتها بـالفطر الأسود، وقالت ابنه السيدة المصابة بالفطر الأسود، إن والدتها أصيبت بفيروس كورونا، ومن ثم ظهرت عليها أعراض عجز بعض الأطباء عن تشخيصها، إلى أن توصلوا لتشخيص الإصابة بالفطر الأسود، لكن مع زيادة حقن كورتيزون فقدت بصررها.

حالات اشتباه بالفطر الأسود في المنوفية

أكدت مصادر طبية بمحافظة المنوفية، ظهور نحو 4 حالات مشتبه في إصابتهم بالفطر الأسود، وأوضحت المصادر أنه جرى تعقيم المستشفيات وأقسام العزل واتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية لمنع انتشار العدوى، مضيفًا أنه جرى توزيع نشرة بأعراض الإصابة بالفطر الأسود، على المستشفيات بعد تغيير بروتوكول العلاج.

حالة إصابة بالفطر الأسود في الجيزة

وسجلت محافظة الجيزة أول إصابة بالفطر الأسود، حيث قالت «ف. أ»، مريضة مصابة بالفطر الأسود، إنها محجوزة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، بعدما أصيبت في شهر رمضان الماضي بفيروس كورونا وتعافت، إلا أنها فوجئت بوجود تورم وألم في العين، وعلى إثر ذلك توجهت إلى طبيبة عيون، التي أخبرتها أنها مصابة بـ«الفطر الأسود».