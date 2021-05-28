«جمال الدين»: نسابق الزمن لإنهاء مشكلة وحدات الإسكان المتعثرة منذ سنوات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مشكلة الإسكان الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين لحجز الوحدات السكنية منذ 10 سنوات جار حلها، وأنه سيتم تسليم الوحدات السكنية الخاصة بهم خلال عام، حسبما أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، مضيفًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسلمت الأرض الواقعة خلف الجامعة، وبدأت التنفيذ على أرض الواقع في بناء هذه الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن الهيئة استلمت موقعين وليس واحدا وهما؛ الأول خلف جامعة كفرالشيخ والآخر خلف الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة.

ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة والمستمرة لإقامة المشروعات السكنية متعددة الخدمات بالمحافظة، والمبادرة الرئاسية لتطوير العواصم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التطوير العمراني للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفرالشيخ، أشار إلى أن الهيئة الهندسية تعمل على قدم وساق وتسارع الزمن بالمواقع، للانتهاء من إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي وبتوقيتات محددة، مؤكدًا التعاون الكامل بين المحافظة ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ خطوات غير مسبوقة منذ توليه مسئولية المحافظة، باقتحام هذه المشكلة المتراكمة منذ عشرات السنين، والتي كانت بمثابة ملفًا ساخنًا وقنبلة موقوتة يهرب منها الجميع، ولكن تم اقتحامها وتسخير كل الإمكانات والتنسيق مع وزارة الزراعة وتوفير الأراضي التي سيقام عليها الوحدات السكنية.

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن ذلك يؤكد الجدية والاهتمام غير المسبوق من محافظ كفرالشيخ، للوفاء بما وعد به منذ توليه مسئولية المحافظة بتسخير كل الإمكانات، للانتهاء من مشكلة الإسكان الاجتماعي بهذه المرحلة ثم المراحل التالية، لإنهاء معاناة الحاجزين وتخفيف الأعباء المعنوية عن كاهل أسر المنتفعين بالمشروع، ما يسهم بدوره في توفير الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

وأن مشروع الإسكان الاجتماعى يعتبر أهم ركائز العدالة الاجتماعية، ومظهر لجودة الحياة من خلال توفير المسكن الآمن الحضاري الذي يليق بالمواطن محدودي الدخل.

يذكر أن محافظ كفرالشيخ أجرى اتصالًا تلفونيًا بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الأربعاء الماضي، وأكد خلاله أنه سيتم إرسال لجنة من الوزارة خلال الأسبوع المقبل، لفحص موضوع التحويل الإجباري، وأي شكاوى خاصة بالإسكان تحت أي مسمى، والتي استمرت لعشرات السنين، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على إرجاء جميع الرسائل التي يتم إرسالها للمواطنين، بخصوص التحويل الإجباري، لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وتطلب المحافظة من الجميع عدم إصدار أي تصريحات بلا مبرر تؤثر على الحاجزين وتحدث بلبلة بين المواطنين.