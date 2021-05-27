عنفه بسبب «أصدقاء السوء».. طالب جامعي يقتل والده بالفيوم

لم يتذكر تربية والده له، ولم يشفع له عطفه عليه في صغره، فقط كل ما دار في خاطره هو تعنيف والده الدائم له بسبب مرافقته لـ«أصدقاء السوء»، الذين كانوا سبباً في رسوبه بالجامعة عدة مرات، فلم يتقبل ذلك ولم يدرك أنّ ما يفعله والده معه هو بدافع «الأبوة» والخوف عليه وعلى مستقبله.

وفي لحظة تملك منه الغضب، وحوله إلى «شيطان»، قرر الطالب الجامعي التخلص من والده، مُعتقداً أنّ الحياة ستخلو له، وسيعيش كما يحلو له، دون أن يتشاجر معه أحد، ولن يخبره أحد ماذا يفعل أو ماذا لا يفعل، حيث أحضر «شاكوش»، وبينما كان يتشاجر مع والده، غافله بضربة على رأسه، أنهت حياته على الفور، ثم فر هارباً.

كشف غموض العثور على خمسيني مقتولاً في منزله

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد العثور على جثة «رمضان عمر موسى»، 50 سنة، غارقاً في دمائه وسط منزله بقرية «فيديمين»، التابعة لمركز سنهور، بمحافظة الفيوم، مصاباً بجرح متهتك في الرأس، نتيجة الضرب بآلة حادة.

فريق بحث يضبط الجاني خلال ساعات

وجرى تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، ومعاونة ضباط مركز شرطة سنهور، لكشف غموض الواقعة، وتبينّ أنّ نجل القتيل «أحمد»، وشهرته «موزة»، وراء ارتكاب الواقعة، بعدما نشبت بينه وبين والده مشاجرة، بسبب مرافقته لأصدقاء السوء، الذين تسببوا في رسوبه عدة مرات.

القاتل يمثل جريمة قتل والده

واصطحب فريق من النيابة العامة «الابن القاتل»، وسط حراسة مشددة، لتمثيل جريمة قتل والده، حيث قال إنّه نشب بينه وبين والده مشاجرة بسبب تعنيفه الدائم له بسبب مرافقته أصدقاء السوء، فاستل «شاكوش»، كان على مقربة منه، وضرب والده على رأسه ضربة أسقطته أرضاً، وتوفي إثر إصابته بنزيف حاد، جراء حدوث جرح متهتك بالرأس.

دفن جثة المجني عليه وسط انتشار أمني مكثف

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الأب القتيل، وجرى تشييعها إلى مثواها الأخير وسط انتشار أمني مكثف.