حملات لإزالة عقارات آيلة للسقوط والإشغالات في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور حملة لتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (40 ) لعقار يشكل خطورة داهمة بفارسكور تحت سطح الأرض .

يأتي ذلك فى إطار سرعة تنفيذ قرارات إزالة المنشآت الآيلة للسقوط والتصدي للعقارات التى تمثل خطورة على حياة المواطنين هذا وقد شنت الوحدة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المدينة.

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حيث شنت الوحدة حملة تم خلالها رفع وإزالة الإشغالات من عربات للباعة الجائلين وتندات قماش ورفع ومصادرة لمكبرات الصوت للحد من التلوث السمعى هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

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هذا وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة المحاسب حازم حواس، حيث تم إزالة شدة خشبية لدور ثالث علوي بحي ثاني بغيط النصارى التابع لمدينة دمياط بمساحة 90 مترا، تقريبا لمخالفته التعليمات الصادرة بهذا الشأن وذلك بحضور أحمد السجان من قسم الإشغالات وقد تم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

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كما شنت الوحدة حملة تم خلالها إزالة سور مخالف بمساحة 150 مترا وارتفاع 2م بالبصارطة وذلك بتنفيذ وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.