«يوليو الخير».. 7 إجراءات هامة ينتظر المصريون تطبيقها بعد أسابيع

تفصلنا أسابيع قليلة عن تطبيق الزيادات والعلاوات التي أقرها مجلس النواب قبل أيام للعاملين في الدولة باختلاف قطاعاتهم، ليبدأ شهر يوليو بالبشائر التي تحمل زيادة مرتبات وزيادة معاشات، إلى جانب صرف علاوات متعددة، نستعرضها خلال السطور التالية:

زيادة الحد الأدنى للأجور

يعد زيادة الحد الأدنى للأجور واحدًا من أكثر الإجراءات التي ينتظرها المصريين، والتي جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للتصبح 2400 جنيهًا، بعد أن كانت 2000 جنيه شهريًا.

زيادة المعاشات

اعتبارًا من يوليو المقبل، تزيد المعاشات التي يتم صرفها من خلال صناديق التأمينات بنسبة 13%، بتكلفة سنوية نحو 31 مليار جنيه.

علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تمشل الإجراءات المقبلة والمقررة في يوليو المقبل، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تضمنت توجيهات الرئيس السيسي منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها شهريًا.

علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

لم يستثنى غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من الزيادات والإجراءات التي تأتي ضمن حزم بشائر يوليو، حيث وجّه الرئيس السيسي بمنح العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

أما العاملون بالجهاز الإداري للدولة سواء من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من المقرر أن يصرف لهم حافز شهري إضافي بفئات مالية مقطوعة كالتالي:

- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

ترقيات للمستوفين للشروط

أقر مجلس النواب مليار جنيه ترقيات للمستوفين الشروط واحد من ضمن الإجراءات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين استوفوا اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021.

حافز للمنقولين للعاصمة الإدارية

وفي ذات السياق، وافق مجلس النواب على تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه، للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الحكومة لنقل نحو 50 ألفا من موظفي الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بشكل تدريجي بدءًا من العام المالي المقبل.