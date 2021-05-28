الرئيس خلال جولة تفقدية لمحاور جديدة: الشارع يتعمل من أوله لآخره «فيديو»

نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو أظهر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واطلع رئيس الجمهورية على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، وبخاصة شارع عبدالحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد.

وقال أحد المهندسين، إنه جرى تنفيذ مشروع تطوير في نقطة تقاطع الأوتوستراد مع شارع عبدالحميد، وهو عبارة عن 13 كم من الإنشاء والتطوير وتعريض الطرق بواقع 16 حارة مرورية، مؤكدًا أنه رفع كفاءة شبكات المرافق في نطاق محيط شيراتون بإجمالي 35 كم خطوط مياه، مع تنفيذ خط صرف صحي لصرف الأمطار بطول 1.7 كم.

وأضاف، أن هذه المنطقة كانت تسبب اختناقات مرورية، وجرى تنفيذ كوبريين دوران للخلف للقادم من شارع عبدالحميد، رجوعا إلى محور جوزيف تيتو، وجرى تطوير طريق الأوتوستراد بطول 1.7 كم، وجاري الرفع المساحي لتطوير ما تبقى من طريق الأوتوستراد وصولا إلى طريق أبو غزالة، وجاري تنفيذ أعمال الرفع المساحي لشارع الملتقى العربي لتوصيله بالأوتوستراد.

وتابع، أنه جرى تطوير محور المشير أحمد إسماعيل بطول 2.2 كم بالتقاطع مع شارع صلاح سالم، وصولا إلى طريق الأوتوستراد، كما جرى تطوير شارع الشهيد سيد زكريا بطول 1.6 كم، وجرى تنفيذ أماكن انتظار على المائل بالجزيرة الوسطى، لأن الشارع مكتظ بالأماكن السكنية.

وأردف، أنه جرى تنفيذ 2 وصلة عرضية للربط بين شارعي عبدالحميد بدوي والشهيد سيد زكريا، مثل شارع الحسن بطول 400 متر، وجار دراسة تطوير 2 طريق عرضي أخر وهما شارع خالد بن الوليد والشارع الموازي لشارع أنقرة.

وعلق الرئيس السيسي على هذا الشرح، قائلا: «دي حديقة وقدامها شارع وشارع، ودي حديقة قدامها شارع وشارع، اعمل 4 هنا و4 هنا و4 هنا، مفيش مكان الناس تمشي فيه».

وحول أعمال تطوير شارع عبدالحميد بدوي، قال رئيس الجمهورية: «فوجئت إن الجانب الأيمن من الرصيف كله عايز رفع كفائته، وطالما عملنا شارع نعمله من أوله لآخره، بحيث إنه يكون كله خلصان».