إيقاف تشغيل حمام سباحة بمركز شباب قليوب للتأكد من صلاحية المياه

وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإيقاف تشغيل حمام سباحة بمركز شباب قليوب، والذي تم إنشاؤه بنظام حق الانتفاع، خلال المتابعة المفاجئة لعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، لمتابعة التزام المراكز بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد الصبروط بضرورة الالتزام بقرار عدم الشغيل إلا بعد موافاة المديرية، بتقرير فني يوضح صلاحية الحمام والمياه المستخدمة للاستخدام.

وجه الصبروط بضرورة تقديم مدير إدارة شباب قليوب بطلب المعاينة الفنية لمديرية الصحة، للبت في مد صلاحية الحمام للتشغيل مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والإرشادات الواجب اتباعاها في أثناء التشغيل.

وشملت المتابعة زيارات مفاجئة لمراكز الشباب، وهي «مركز شباب مدينة قها التابع لإدارة شباب طوخ، ومركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، ومراكز شباب سليم والوحدة وشبرا البلد التابعين لإدارة شباب شبرا الخيمة».

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الأعضاء وإجراءات التعقيم الدوري للمراكز، والتأكيد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمترددين على المركز.

وأكد ضرورة التزام المراكز بتعليمات مجلس الوزراء، بمواعيد غلق المراكز في التاسعة مساء، والحفاظ على كل الإجراءات والتعليمات الواردة من وزراة الشباب والرياضة.

وأشار الصبروط إلى أن المتابعات الميدانية المستمرة التي يجريها، وتهدف إلى التأكيد على التزام المراكز والتعرف على مشكلاتها على أرض الواقع، وهي السياسة التي اتبعتها الوزارة في التواجد المستمر بمراكز الشباب، ومتابعة أعمالها على أرض الواقع، بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.