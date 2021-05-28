طلال أبوغزالة: يجب التعايش مع كورونا وعدم تعطيل المستقبل

قال طلال أبوغزالة، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية، إنه ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا صرح بأن الفيروس سيستمر في البشرية طيلة 4 سنوات، وهو ما سيحدث وفق مراقبته الحثيثة تجاه الأوبئة التي وقعت من قبل على مستوى العالم، لافتا إلى أنه يجب التعامل مع الفيروس بأنه مستمر معنا ويجب أن لا يتأثر الاقتصاد بتلك الجائحة.

ضرورة العمل على مسارين متوازيين

وأضاف «أبوغزالة»، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر»، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه يرى ضرورة العمل على مسارين متوازيين لمواجهة فيروس كورونا عالميًا، ويتم ذلك عبر التعايش مع الجائحة، وفي الوقت نفسه يجب أن لا تعطلنا عن صناعة المستقبل الذي يبغاه الجميع.

وأوضح، أنه يجب على الجميع إدراك بأنه وفي كل أزمة توجد فرصة جيدة للنجاح، حيث أن مؤسسته لم تتأثر مقدار شعره جراء فيروس كورونا، ونجحوا في الحفاظ على الموظفين بنفس الرواتب وقام بإعطائهم الزيادات: «كنا مسبقا محولين خدماتنا للرقمية، والحل في التحول الرقمي».

حققنا نموا وصل لـ 3%

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في المحيط والتي حققت نجاح نمو وصل لـ3% من الناتج القومي، وباقي دول العالم في انكماشات تتراوح بنسب مختلفة، وتزيد من دولة لأخرى: «نحن أمام خطة وسياسة اتبعت لمواجهة الأزمة في مصر أعتقد انها كانت حكيمة».

ولفت إلى أن المعرفة تعني بأن يكون هناك بنية تحتية للاتصالات متاحه لكل إنسان ويحق لكل مواطن في العالم أن يكون له حق الاتصال المعرفي، حيث إن شركته لديها خط الانترنت الخاص بها، لأن البنية التحتية المعرفية تتطلب تأمين أساسيات الاتصال للإنترنت: «الهاتف في يد الإنسان أصبح كالسندوتش الذي يتغذي عليه».