محافظ الفيوم عن «وداي الريان»: جاهزون لاستقبال الزوار والسائحين

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة حاولت استغلال الفترة الأخيرة التي شهدت غلق محمية وداي الريان، لفترة طويلة بسبب الإجراءات الوقائية المواجهة للحد من انتشار وباء كورونا، في تطوير المحمية بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، حتى يساعد ذلك على عودة السياحة البيئية لتلك المنطقة كما كان قبل ذلك، معلنا عن جاهزيتها حاليا لاستقبال كل الزوار والسائحين.

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، أنه في سبيل ذلك تم إنشاء طرق وممرات ممهدة داخل المحمية، يستطيع الزوار استخدمها للتنقل بين البحيرات والشلالات وبعضها، بالإضافة إلى عمليات تطوير كثيرة شملت كل المحمية بأكملها، مؤكدا أنه في نفس الوقت راعت هذه العمليات التطويرية الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية التي تخص المنطقة بأكملها.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن كل ذلك سيسهم في تقديم خدمة سياحية مختلفة لكل زوار المحمية، مؤكدا أنه أي زائر سبق وأن زار المكان قبل تطويره سيلاحظ هذا التطور بكل وضوح، معلنا أن المحمية حاليا متاحة للزيارة من جديد، وأن وزيرة البيئة زرات المكان بنفسها مؤخرا، بسبب اهتمامها للوقوف على كل عمليات التطوير التي طالت المكان، وكيف سيسهم ذلك في تقديم خدمة سياحية مميزة؟.

وتابع «الأنصاري» أن المحمية كانت مفتوحة من فترة ليست بالطويلة، قبل أن تغلق أبوابها أمام الزوار التزاما بقرارات مجلس الوزراء، خلال إجازات عيد الفطر المبارك الماضية، مثل باقي المتنزهات والحدائق العامة على مستوى كل محافظات الجمهورية، مؤكدا أنها مفتوحة الآن أمام أي زائر، وخلال زيارته الأخير للمكان أمس، كان هناك بعض الزائرين المصريين والعرب داخل المحمية.