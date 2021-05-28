«عضو بالشيوخ» يطالب بإنشاء كوبري لربط منطقة الأعصر بطريق رأس البر الجديد

تقدم النائب محمد علي أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بطلب للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يطالب فيه بإنشاء كوبري علوي على آخر نقطة بامتداد کورنيش النيل بدمياط القديمة بالبر الشرقي ليمتد للبر الغربي، ثم ينزل بمدخل رأس البر عند القناة الملاحية المؤدية لميناء دمياط، لتخفيف الضغط المروري وسط الكتلة السكنية وما ينتج عنه من حوادث، وتيسير دخول رواد المصيف وزوار مدينة دمياط، خاصة وأنها محافظة تجارية وصناعية، وأن هذا الكوبري س يخدم ميناء دمياط والمنطقة الصناعية.

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كوبري بالبساتين لمنع تكدس السيارات

وتقدم النائب بطلب للوزير يتضمن عمل كوبري علوي من قرية البساتين بعد قوات الأمن، نظرا لتكدس السيارات وزحام مداخل ومخارج ميناء دمياط، وتقاطعها مع مزلقان السكة الحديد بما يعيق حركة المرور، ونظرا لتقاطع مداخل ومخارج الميناء مع مداخل ومخارج دمياط الجديدة، وقرية البساتين، ومدينة رأس البر، ومدينة كفر البطيخ، تيسيرا لحركة المرور.

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مستشفى على الطراز الألماني مهجورة

وتقدم «أبو حجازي» بطلب للاستفادة من مبنى المستشفى المتبرع بها المواطن حلمي إسماعيل عبد العال، وشهرته «حسيب» بكفر الغاب، تم بناؤها على الطراز الألماني الراقي وبأعلى تقنية المنشآت الصحية، ومزودة بالخوازيق ضد الزلازل، وتجهيزها وفق الاشتراطات الصحية، لكنه مات قبل أن تدخل الخدمة الصحية وسرقت الأبواب والشبابيك وصارت خراب، وعلى مساحة 3 أفدنة، وحولها قرى فقيرة في الخدمات الصحية والوحدات الصحية، وتبعد هذه القرى عن المستشفى المركزي بكفر سعد، ما يعرض المريض والمصاب للخطر.

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وأفادت مديرية الصحة بدمياط أنه صدر القرار رقم 35 لسنة 1984 من محافظ دمياط بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1788.8م 2، بتبرع المهندس حلمي إسماعيل عبد العال لإنشاء مستشفى على نفقته الخاصة.

وتم إلغاء القرار رقم 15 لسنة 1984، وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 119 لسنة 1993، لمحافظ دمياط، وينص بمادته الأولى على ضم قطعة أرض للمساحة السابق تخصيصها ليصبح إجمالي الأرض المخصصة 2 فدان.

وبدء المتبرع في تنفيذ المستشفى على نفقته الخاصة، والانتهاء من المرحلة الأولى ثم توقف العمل بعد وفاة المتبرع، ورفض ورثته استكمال المشروع.

وقامت الوحدة المحلية بكفر الغاب بوضع يدها على أرض المشروع، والمكان لايزال ملك الوحدة المحلية بكفر الغاب، وعاينت مديرية الصحة موقع ومباني المشروع، وتبين عدم مطابقتها لأي معايير يتم على أساسها إنشاء المستشفيات والمنشآت الصحية، ومديرية الصحة ليست طرفا في النزاع القائم، حيث إنها غير معنية بقرار التخصيص رقم 119 لسنة 1993 محافظة دمياط، وكذلك لرفض المتبرعين استكمال المشروع.

وتُقدم الخدمة الصحية لأهالي كفر الغاب عن طريق مركز صحة الأسرة بالمرابعين كمركز للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة لمستشفى كفر سعد المركزي کمستوى ثانوي لتقديم الخدمات الصحية.

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