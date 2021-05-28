تجربة أول نظارة تترجم الصوت للغة الإشارة لخدمة الصم والبكم.. «فيديو»

حل عمر عبدالسلام الطالب بالفرقة الأولى في كلية الهندسة بجامعة المنصورة، مخترع نظارة تترجم الصوت إلى إشارة ضيفا على الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «DMC».

واستضاف الإعلامي أحمد فايق، شابا من الصم والبكم لإجراء تجربة الجهاز مع مخترع النظارة.

وارتدى كل من الشابين نظارة من النظارتين، إذ يتكون الجهاز من نظارتين يرتديهما طرفا المحادثة، إذ أوضح الإعلامي أحمد فايق أن هناك 9 أجيال من هذه النظارة جرى اختراعها، وجار اختراع أجيال أخرى حتى التوصل إلى النتيجة النهائية.

وقال «عمر» بعض الكلمات لمحمد علي، مثل: «أنا اسمي عمر، وأنا أحبك»، وهو ما استطاع الجهاز ترجمته بنجاح.

وأشار، إلى أن سعر النظارة قد يصل إلى 8500 جنيه، ويسعى إلى بيعها لمؤسسات خيرية حتى تبيعها للصم بأسعار أقل، كما أنه سيجري دراسة سوق لتقليل السعر، مشددًا على أنه يستهدف إيصال هذه النظارة للصم من أجل مساعدتهم.

ولفت، إلى أنه يتمنى أن تدعم أي شركة أو جهة هذا المشروع فنيا وماليا، موضحًا أنه قدم في حاضنة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على تحسين النظارة خلال شهرين ونصف.

وأوضح، أن النظارة تعمل على ترجمة النصوص المكتوبة إلى لغة إشارة، لكنه يعمل على تطوير هذه الخاصية حتى تعمل بشكل أفضل.