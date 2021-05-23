تمتد لعدة شهور بشروط.. 5 إجازات خاصة بأجر كامل للموظفين

غالبا ما يحتاج الموظفين في القطاعين «الحكومي والخاص»، إلى إجازات من العمل بسبب تعرضهم لظروف طارئة أو حاجتهم للراحة، إلا أن خوفهم من نقص المرتب أو وقفه باعتباره مصدر الدخل الوحيد، يجعلهم يعملون على الاستفادة من الرصيد السنوى المتاح من الإجازات، حيث ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 20196 الإجازات الخاصة دون المساس بالأجر والتي تصل لعدة أشهر خلال العام في حالات معينة بحسب المجلس المختص الذي يحدد الإجازة.

5 إجازات خاصة بأجر كامل للموظفين

وتنص المادة 52، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن: تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:

1 - يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.

4 - يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

5 - يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر سلسلة توعوية مع انتشار فيروس كورونا المستجد لتوضيح أليات تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات للحصول على إجازة بعد مخالطة مريض أصيب بمرض معد مثل «كوفيد 19»، والتي تبدأ باصطحاب المخالط للشخص المريض إلى المجلس الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المريض ومنح تقرير طبي للمخالط يمكنه من الحصول على الإجازة.