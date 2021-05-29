رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:19 ص | السبت 29 مايو 2021
برج الجدي

برج الجدي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي