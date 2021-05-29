حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.