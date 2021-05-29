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حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:19 ص | السبت 29 مايو 2021
برج الدلو

برج الدلو

مولود برج الدلو يتميز باستخدامه للأسلوب العقلاني في تحليل الأمور الخاصة به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون يقظا وحذرا، وأن تحترس من النصب والاحتيال واعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تحمي نفسك من العدوى ولا تتبرع بالحديث عن أخبارك الخاصة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

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