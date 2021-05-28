تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية.. والفئات المستهدفة

يتيح بنك التنمية الصناعية خدمة التمويل العقاري لعملائه، لمساعدتهم في الحصول على شقق سكنية بأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التفاصيل عن مبادرة التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية، وفق ما ذكره البنك عبر موقعه الرسمي.

التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية

يصل سعر الفائدة في قرض التمويل العقاري من بنك التنمية الصناعية يتراوح من 5 % إلى %7.

مدة السداد: تصل إلى 20 سنة.

الفئات المستهدفة والمتاح لها الحصول على القرض

الموظفين.

أصحاب المهن الحرة «المهنيين».

أصحاب الأعمال الحرة «الأنشطة التجارية».

شروط الحصول على التمويل العقاري

عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القُصر أي وحدة سكنية وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.

مبادرة التمويل العقاري تحت رعاية الرئيس السيسي

وفي ذات السياق، ينتظر الناس الإعلان عن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أسابيع، حيث كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، عن استعداد البنوك للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري 2021 الجديدة، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن كافة تفاصيل المبادرة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم صياغتها والتوافق عليها من قبل كافة الجهات المعنية.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري إتاحة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في بيان سابق له، لافتا إلى إن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، تُعد مبادرة استثنائية وتستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات، بتوفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.