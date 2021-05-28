أعاد تقديم أغنية «كباريه».. «الصاوي» مطرب وشاعر مع منى الشاذلي «فيديو»

قدّم الفنانة خالد الصاوي مجموعة من الأغنيات، خلال الجزء الثاني من لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، كان من أبرزها أغنية «أين وعدك ليا»، التي قدمها للمرة الأولى خلال أحداث فيلم «كباريه»، والذي شارك في بطولته رفقة عدد كبير من النجوم، وتم عرضه عام 2008.

ولم يكتفِ «الصاوي»، خلال البرنامج، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بغناء أغنيته فقط، بل قام بغناء عدد آخر من الأغنيات المشهورة مثل أغنية «أما براوة»، مستغلا تلك الفقرة الفرصة في توجيه الشكر إلى ملحنها محمد الموجي، متعجبا كيف أن صنع هذا الراجل «خالد الذكر العظيم»، حسب وصفه، تلك الأغنية منذ سنوات طويلة ماضية، ورغم ذلك تغني حتى الآن في كل المناسبات، وتعتبر واحدة من أغانينا الشعبية، مؤكدًا أنه هذا لا يخرج من أيا فنان إلا إذا كان «فنان وطني بجد مش وطني من على الوش».

أبطال فيلم كباريه

«كباريه» فيلم من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وجمع في بطولته كلا من الفنانين صلاح عبدالله وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وأحمد بدير وماجد الكدواني وجومانة مراد ودنيا سمير غانم وإدوارد وهالة فاخر وأخرون.

وخلال نفس البرنامج، دخل «الصاوي» في تحدي لعبة «أتوبيس كومبليت» مع مقدمة البرنامج منى الشاذلي، حيث تنافسا بدرجة كبيرة على من يستطيع الفوز بتلك المسابقة، وهو ما جعل «الصاوي» يحاول أن يفوز بتلك اللعبة بأي طريقة كانت لدرجة جعلته يندمج بشكل كبير ويلقى أبيات كثيرة من الشعر عن الحب، بعدما سبقته الإعلامية وقالت بيتًا واحدًا من الشعر عن الحب.

«أحمد نوتردام» أحدث أفلام الصاوي بدور العرض

ويعرض حاليًا لـ«الصاوي» فيلم «أحمد نوتردام» بدور العرض السينمائية، بعدما طرح بداية من إجازة عيد الفطر الماضي، كما ينتظر خلال الأيام القادمة طرح أحدث أفلامه «للإيجار» بالسينمات أيضا، والذي من المفترض أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة.