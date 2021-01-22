توريد أول قطار كهربائي في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة للمساهمة في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل جماعية متميزة أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائي بدأها بتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان» والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على 16 محطة ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى «من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1» والثانية «من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2» في احتفالات أكتوبر 2021 وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 76.5 %.

وتابع الوزير خلال الجولة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والأنفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة حيث تم الانتهاء من تركيب 1200 متر سكة في المسافة بين محطتي عدلي منصور والعبور و960 مترا في المسافة بين محطتي بدر نيوهليوبوليس وجاري استكمال باقي التركيبات على طول المسار، كما بدأ العمل في تركيبات السكة بالورشة حيث تم الانتهاء من تركيب 10 سكك بازلت خاصة بمظلة تخزين القطارات، وجارٍ استكمال أعمال التوريدات لمهمات السكة حفاظا على سير أعمال التركيبات دون توقف، كما أطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات الخاصة بالمشروع وعددهم 22 قطارا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 27.5% ومخطط توريد أول قطار في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

الوزير يتفقد المرحلة الثالثة

وفي ختام جولته للقطار الكهربائي تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل «محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع»، والذي يجري تنفيذ أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد في المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة «العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة».

متابعة معدلات تنفيذ مشروع قطار مونوريل العاصمة

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل 22 محطة حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 10.5 % ويجري حاليا إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 33.5%، كما يجري تنفيذ الأعمال الأنشائية بنسبة 12% كما انتهت الأعمال بشارع يوسف عباس وإعادته للصورة الجمالية التي كان عليها طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع تنظيم مصر بطولة العالم لكرة اليد في أوائل عام 2021.

كما تجري أعمال التسوية وصب الخوازيق بالورشة وصب الخوازيق والأعمدة في المسافة من الدائري الإقليمي مرورا بمدينة الفنون حتى الحي الحكومي ومدينة العدالة وورشة العاصمة الأدارية الجديدة، أكد وزير النقل خلال جولته أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا «القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية» وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد وأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازي تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول نحو 11.5 كم ومخطط افتتاحها في فبراير 2023.

وأن قطاعي المشروع «العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر» يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات «بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب» ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.