أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد 30 يوما.. 3 سيناريوهات للتطبيق

تجتمع لجنة تسعير الوقود نهاية الشهر المقبل، لمراجعة أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية في ضوء تكلفة الاستيراد والنقل، ليتمّ بذلك إقرار أسعار جديدة للبنزين والسولار لتعمل بها مدة 3 أشهر اعتباراً من أول يوليو.

قرار واحد من 3 قرارات

اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019 وتضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، ستكون بصدد اتخاذ قرار من ثلاثة قرارات: خفض، تثبيت، أو زيادة أسعار البنزين والسولار، على أن لا تزيد النسبة على 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار الحالية هي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

التكهن بالقرار صعب حالياً

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنَّه من الصعب التكهن بما ستكون عليه أسعار البنزين والسولار الجديدة، حيث أن أسعار البترول العالمية في تحرك دائم، وليس متوقعًا أن يتمّ التكهن بها من الآن.

وفي أبريل الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، تعديل أسعار البنزين والسولار السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل/ يونيو 2021 في ضوء متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

مراجعة أسعار البنزين والسولار كل 3 أشهر

ووفقاً لنص قرار تشكيل لجنة تسعير الوقود التي حدد لها الاجتماع بشكل دوري كل 3 أشهر للنظر في أسعار البنزين والسولار، وفقاً لآلية التسعير التلقائي، والتي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، وفقًا لمعادلة سعرية تضم 3 مكونات هي:

- سعر برميل النفط خام برنت العالمي.

- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

- تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

أي نسبة خفض أو زيادة لا تتجاوز 10%

في ضوء المكونات الثلاث السابقة، يتمّ تسعير المنتجات البترولية، بتثبيت أو خفض أو زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة لا تتجاوز 10% في الحالتين الأخيرتين.