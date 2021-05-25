البنك المركزي يوضح إمكانية التصرف في شقق مبادرة التمويل العقاري

هل يحق التصرف فى الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري بعد التعاقد عليها؟ سؤال يتكرر بين عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، وذلك مع ترقب الإعلان عن تطبيق مبادرة التمويل العقاري.

ووفقا لتصريحات البنك المركزى، بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري، إنه يحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها، وتسمح مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بالتقسيط لمدة 30 عاما، بفائدة متناقصة 3%.

ومع ترقب الإعلان عن موعد تطبيق مبادرة التمويل العقارى، خلال الأيام المقبلة، تستعرض الوطن خلال السطور التالية، شروط التمويل العقارى 2021.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، محدودى ومتوسطى الدخل، بشرط ألا يزيد الدخل الشهرى لمحدودى الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة.

وبشرط ألا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة المرافق، وكاملة التشطيب، وأن تكون الوحدة قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات، على أن تكون قيمة القسط الشهرى 1027 جنيهًا.

كما أتاحت المبادرة فرصة الاستفادة من المبادرة، للمواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقارى، على أن يتم تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية للأفراد من أصحاب المعاشات حتى 15 عامًا.

وتشمل مبادرة التمويل العقارى شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

كما تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.