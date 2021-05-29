«الجيزة» تضرب مخالفي قرارات كورونا في حملات مكبرة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة في إطار تطبيق أجهزة المحافظة للقرارت الصادرة بشأن الوقاية ومنع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت حملة لمركز ومدينة منشأة القناطر، عن غلق 5 محال، مصادرة 5 أنابيب كبيرة، تحرير 5 محاضر إشغال، و3 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

وشن حي جنوب الجيزة، عددًا من الحملات، شملت ميدان الجيزة وشوارع «ربيع الجيزي، سعد زغلول، أحمد ماهر، الصناديلي، المحطة، براده، المدرسة بالمنيب»، وأسفرت عن غلق محل عصير بشارع المحطة لتجاوزه مواعيد الغلق، رفع 50 حالة إشغال طريق، غلق 2 محل بشارع برادة، ورفع محتويات ملاهي لمنع التجمعات.

وبنطاق حي بولاق الدكرور، تم توجيه حملات لتجريد ونظافة الشوارع، والتي أتمت مهامها بشارع السنترال ومطلع محور صفط اللبن من شارع السنترال، ولازال العمل مستمر بمختلف القطاعات.

وفي ذات الإطار، تمكنت جهود النظافة بمركز ومدينة أوسيم، من رفع 410 أطنان مخلفات بنطاق القرى.

وأغلق حي الدقي، مقهى مخالف لمواعيد الغلق بشارع ثروت، وضبط سائق سيارة لتعريضه الطريق العام للإتلاف بغسيل سيارته بغير الأماكن المخصصة لذلك، كما تم فض موقف سيارات عشوائي أمام المدينة الجامعية لجامعة القاهرة والتحفظ على السيارات وتوقيع الغرامات المالية على السائقين وفقًا للقانون، ورفع الحواجز الحديدية ومختلف معوقات الحركة المرورية بشوارع «الأنصار، وإيران مع محيي الدين».

وشنت أجهزة حي الوراق وبمعاونة الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة بشوارع «كورنيش النيل، ترعة السواحل، عشرة، السنترال، والغاز»، أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوع، مصادرة 67 كرسي، 15 ترابيزة، 27 شيشة، و7 أبواب صاج.

كما وجه مركز ومدينة البدرشين، حملة شملت عدد من القطاعات، أسفرت عن غلق 4 مقاهي، مصادرة 60 شيشة، 50 كرسي، 50 حالة إشغال متنوع، وتحرير 6 محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

كما وجه مركز ومدينة الحوامدية حملات ليلية؛ لرصد المخالفات والتي أسفرت عن غلق وتشميع ملعب بشارع مسجد مالك الملك بقرية أم خنان، ومحل أحذية بشارع سعد زغلول، تحرير 3 محاضر إشغال طريق، ومصادرة 25 حالة إشغال متنوع.