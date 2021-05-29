مؤدي أغنية «أنا دمي فلسطيني» بالصعيدي: السيسي قائد العرب

قال المطرب الشعبي محمد عزت، إنه لم يتوقع رد الفعل الكبير فور نشر الفيديو الخاص به وهو يغني أغنية «أنا دمي فلسطيني» باللهجة الصعيدية.

وأضاف المطرب محمد عزت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أنه غنى تلك الأنشودة خلال إحياء فرح شعبي بمحافظة قنا، وفوجئ بتشجيع وتفاعل كبير من الجمهور والحاضرين، مؤكدا أن الشعب المصري متضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد، أنه شعر بفرحة عارمة عندما نشر مغني الأغنية محمد عساف المطرب الفلسطيني مقطع الفيديو الذي نشره، موضحًا: «لو أملك أعمل أكتر من كده لفلسطين هعمل».

وبسؤاله عن المسلسلات الصعيدية التي تقدم في الدراما المصرية، أشار المطرب الشعبي، إلى أن أغلبية المسلسلات بها كلمات وألفاظ وأفعال ليست موجودة في الصعيد: «الصعيد به أكثر من لهجة، لكن الفعل الصعيدي هو نفس الفعل».

ووجه المطرب الشعبي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب التحركات المصرية الأخيرة لدعم القضية الفلسطينية: «أثبت إنه مش قائد لمصر بس، لكنه أثبت إنه قائد للعرب».

وأعلن الرئيس عن تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، داعيا إلى إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، ومن بينها مبادرة إعمار غزة.