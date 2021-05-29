«زرع ستور».. مبادرة لزراعة الأسطح والبلكونات في الأقصر

الهواية وحب النباتات والزراعة والخضرة، كانت العوامل الرئيسية التي جعلت من أحد خريجي كلية التجارة من أبناء محافظة الأقصر، خبيراً متخصصاً في مجال النباتات والزهور، وزراعة أسطح المنازل والبلكونات.

الشاب «مينا موريس»، 32 سنة، خريج كلية تجارة جامعة جنوب الوادي، أطلق مبادرة لتحويل الأسطح والبلكونات إلى مساحات خضراء، من خلال جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أطلق عليه اسم «زرع ستور».

ويمكن لمحبي النباتات وهواة الزراعة، من خلال هذا الجروب، التواصل مع صاحب المبادرة، لمساعدتهم في إنشاء حديقتهم الخاصة، سواء على أسطح منازلهم، أو في بلكونات شققهم السكنية.

تحدث «مينا موريس» لـ«الوطن» قائلاً: «منذ صغرى وأنا أحب النباتات والزرع والخضرة والزهور، رغم أن دراستي ليس لها علاقة بهذا الأمر، ولكنني اكتسبت خبرة كبيرة من خلال الممارسة والاطلاع»، مشيراً إلى أنه تزوج منذ فترة قصيرة، وقام بتحويل بلكونة شقته، وغرفة كاملة في الشقة، إلى مشتل صغير، يضم نحو 90 نوعاً من الزهور والنباتات.

وأضاف بقوله: «فكرت بعد ذلك في استغلال هذه الكمية الكبيرة، خاصةً وأن كثيرين من المقربين كانوا يشجعونني، وبالفعل نشرت على فيسبوك فوائد بعض نباتات المنزل، وكان هناك إقبال كبير، لذلك أنشأت جروب (زرع ستور)، ودشنت مبادرة لزراعة الأسطح والبلكونات، وتحويلها إلى مساحات خضراء بأقل التكاليف، مع تقديم النصائح، ومتابعة النباتات من خلال الجروب».

وأعرب «مينا» عن تطلعه إلى أن يشاهد كل أسطح المنازل والبلكونات في الأقصر باللون الأخضر، وبألوان الزهور المبهجة، مشيراً إلى أن الأمر غير مكلف، كما أن للنباتات قيمة كبيرة في المنزل، حيث تعطي طاقة إيجابية، وتساعد على تحسين نوعية الهواء داخل المنزل، من خلال خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون وخفض مستويات بعض الملوثات الأخرى.