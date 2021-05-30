تعليمات جديدة من «الصحة» للمخالطين لمصابي فيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا والنهوض بالصحة العامة والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح الخاصة بالشخص المخالط لحالة مؤكد اصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها، إنه يجب عدم الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية، مشيرة إلى ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف.

الحفاظ على نظام غذائي متوزان دون الدهون والزيت والسكر

وأضافت الوزارة أنه لابد من المداومة على غسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية على الأقل والحفاظ على نظام غذائي متوزان دون الدهون والزيت والسكر.

وأكدت الوزارة على ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص والآخر وشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل، وارتداء الكمامات بشكل صحيح، ومراقبة درجة الحرارة كل 8 ساعات.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن فعالية لقاحات كورونا، مؤكدة أنها آمنة ولا يوجد أعراض جانبية خطيرة لها، وتتمثل الأعراض الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة بسيطة، وتزول في غضون يومين بنفسها، ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب، وهناك فريق متخصص يقوم بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين الحاصلين على اللقاح خلال الفترة الزمنية ما بين الجرعتين الأولى والثانية.

وقالت الوزارة إنه لكي يتم طلب خدمة التلقيح لهذه الفئات لا بد من التواصل عبر الخط الساخن «15335»، بعد التسجيل أولًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.