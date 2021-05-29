4 أزمات لقطارات «قبلي وبحري» في 4 أيام متتالية.. والنقل تتعهد بالتطوير

شهد الأسبوع الماضي أزمات عديدة للقطارات على خطوط السكة الحديد على الوجهين البحري والقبلي، وتحديدا 4 وقائع خلال 4 أيام متتالية بداية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء الماضي، وفي نفسه الوقت تتعهد وزارة النقل متمثلة في هيئة السكة الحديد بتقليل أزمات وحوادث القطارات.

«الوطن» ترصد أبرز وقائع حوادث القطارات أو إنقاذ قائدي القطارات من وقوع حوادث خلال الأسبوع الماضي.

العناية الآلهية تنقذ قطار 974 من الاصطدام بتوك توك في الأقصر

في يوم الأحد الماضي الموافق 23 من شهر مايو، أنقذت كل من العناية الآلهية مع يقظة قائد القطار من وقوع حادث اصطدام القطار بتوك توك كان موجودا على قضبان السكة الحديد، حيث تحكم قائد القطار في خفض سرعة القطار وإيقافه قبل لحظات من الاصطدام.

تفادي وقوع حادث قطار 685 في الجيزة

تفادي سائق القطار رقم 685 وقوع حادث في يوم الأثنين الماضي الموافق 24 من شهر مايو الجاري، وذلك في المنطقة ما بين كل من بتشيل والكوم الأحمر في خط المناشي، من خلال مساعدة عدد من الأهالي الذين نجحوا في تحريك تروسكيل بعيدا عن قضبان السكة الحديد، إلى جانب تهدئة سرعة القطار تماما من خلال قائده حتى لا يصطدم بالتروسيكل.

اصطدام قطار 80 المميز بميكروباص في قنا

خلال الأسبوع الماضي وتحديدا في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 من مايو الجاري، اصطدم القطار رقم 80 المميز بسيارة ميكروباص في مركز دشنا بمحافظة قنا وذلك دون وقوع أية إصابات.

وكان القطار 80 في طريقه لاخر رحلاته قبل قرار هيئة السكة الحديد بإنهاء عمله كقطار مميز، حيث اصطدم القطار بسيارة ميكروباص كانت تعبر القضبان من خلال مزلقان غير شرعي، واستطاع سائق الميكروباص الخروج منها قبل الاصطدام.

خروج عجلات قطار 47 المميز عن القضبان في دمياط

وفي يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر مايو الجاري، خرجت عجلات جرار القطار رقم 47 المميز، «دمياط - طنطا» عن قضبان السكة الحديد، وذلك داخل حوش محطة دمياط، والذي نتج عنه تعطل حركة القطارات على هذا الخط لفترة.

وزير النقل: تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد صرح مؤخرا أن وزارة النقل متمثلة في هيئة السكة الحديد تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، وذلك بهدف التقليل من حوادث القطارات، مع تقديم خدمات متميزة لجميع الركاب المسافرين من خلال خطوط السكك الحديدية سواء على الوجه القبلي أو البحري.